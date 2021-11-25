Средства на погашение долга Молдавии перед "Газпромом" выделят 26 ноября

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Средства на погашение текущего долга Молдавии перед "Газпромом" будут выделены 26 ноября. Об этом сообщил в четверг вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну в интервью телеканалу N4.

"Президент Молдавии промульгирует поправки к закону [о бюджете] и завтра деньги могут быть выделены для решения сложившейся ситуации. В "Газпроме" проинформировали, что дали отсрочку до пятницы. Завтра будут сделаны необходимые переводы, и все будет хорошо", - заверил Спыну.

Речь идет о $74 млн, которые республика не выплатила за потребление газа в октябре - ноябре. В четверг молдавский парламент внес поправки в бюджет и одобрил выделение средств в срочном порядке из-за угрозы приостановления поставок.

Как прокомментировал на заседании парламента министр финансов Дмитрий Будянский, о вмешательстве правительства в ситуацию попросило ранее местное газораспределительное предприятие "Молдовагаз", которое столкнулось с трудностями из-за разницы во внутренних тарифах и стоимости импортируемого топлива в октябре.

В понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что местная компания "Молдовагаз" просрочила платеж 22 ноября, поэтому российский газовый холдинг планирует остановить поставки в страну. Он напомнил, что отсутствие задержек по текущим платежам было одним из важных условий, на которых "Газпром" в октябре согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при существенных скидках на топливо.

По словам Куприянова, Молдавия до 26 ноября должна погасить долг, накопившийся за поставки газа в октябре, а также сделать предоплату за первую половину ноября.