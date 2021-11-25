Дефицит бюджета Ямала в 2022 году составит 10% от дохода

ТАСС, 25 ноября. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли закон о бюджете на 2022 год с дефицитом в 25 млрд рублей, что составляет 10% от его доходной части. Планируется, что в следующем году доходы составят 248 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

"Окружной бюджет в трехлетнем периоде по доходам составит 729 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 248 млрд рублей, что на 30% выше уровня 2021 года. <…> По окружному бюджету расходы в планируемом трехлетнем периоде составят 775 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 273 млрд рублей, это на 11% выше уровня 2021 года", - говорится в сообщении.

Социально значимые расходы бюджета превысят 80% и будут направлены прежде всего на развитие социальной сферы и повышение уровня жизни ямальцев.

В пресс-службе правительства ЯНАО добавили, что больше всего в следующем году вырастут расходы на дорожное хозяйство (56%), транспортную инфраструктуру (43%) и благоустройство (42%).