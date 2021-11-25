Тверской вагоностроительный завод предоставит 95 поездов для МЦД-3 и МЦД-4

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тверской вагоностроительный завод (ОАО "ТВЗ") выиграл конкурс на закупку и обслуживание 95 электропоездов для будущих МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Завершился конкурс на закупку и обслуживание 95 электропоездов для МЦД. <...> По первому лоту на закупку 25 двухдверных поездов была только одна заявка - от ОАО "ТВЗ", - она полностью соответствовала всем требованиям документации и победила по принципу единственного участника. По второму лоту на 70 трехдверных поездов поступили две заявки - от ОАО "ТВЗ" и ООО "Торговый дом "Синара - транспортные машины", обе были допущены к участию. Победило ОАО "ТВЗ", показавшее наилучшее предложение по цене и опыту", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что при разработке требований компания провела ряд исследований, чтобы изучить особенности жизни современных пассажиров, которые ездят между Подмосковьем и столицей. "Собрали отзывы на поезда, которые сегодня обслуживают два первых диаметра. Все это было учтено при составлении технического задания", - заключили в пресс-службе ЦППК.

Так, поставка 25 поездов с двухдверными вагонами ожидается в период с мая по декабрь 2022 года. Еще 37 поездов с трехдверными вагонами должно быть поставлено в период с марта по декабрь 2023 года; оставшиеся 33 состава с трехдверными вагонами - в январе-сентябре 2024 года.

Согласно данным портала госзакупок, цена нового договора составляет 395,2 млрд рублей.

О диаметрах

Об идее пуска МЦД было объявлено в ноябре 2017 года. В том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "Российские железные дороги", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен".

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью уже связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного, что планируется сделать в 2023 году; МЦД-5 от Пушкино до Домодедово должен стать доступен для пассажиров в 2025 году.

Движение по двум диаметрам началось 21 ноября 2019 года. До 8 декабря проезд на МЦД был бесплатным. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.