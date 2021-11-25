Эксперт: из-за меморандума с МВФ цены на газ для украинцев вырастут вдвое с 2024 года

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Цены на газ для населения Украины в результате подписания меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) вырастут на 50-70%, а с 2024 года - на 200%. Такое мнение выразил аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

"После подписания меморандума с МВФ мы наконец-то получили транш финансовой поддержки, за который население страны начнет усердно расплачиваться уже в 2022 году. Цены для населения на газ поднимутся на 50-70%, а с 2024 года - на 200%. В силу того, что мы подписали меморандум, теперь получается, что государственная "Укргаздобыча" будет продавать не менее 40-50% объемов добытого газа на свободном рынке. Это крайне негативный сценарий развития событий, и спасти ситуацию уже не удастся", - отметил эксперт в четверг в комментарии УНИАН.

По его словам, кроме того, можно ждать более жесткие условия по взысканию платы за газ. Орыщак отметил, что традиционно первое повышение тарифов стоит ждать в Киеве. Следом пойдут Львов, Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.

"Для офиса президента на текущий момент информация о повышении тарифов - не тема для обсуждения, так как сам транш от МВФ будут транслировать в виде политической победы. Но мы рассматриваем событие, как максимально негативный фактор для будущего экономики нашей страны. Платежеспособность населения снизится, инфляция вырастет, а гривна имеет потенциал падения к уровню 30 гривен за доллар", - прогнозирует аналитик.

Кредиты от МВФ

Исполнительный совет МВФ в минувший понедельник решил предоставить Киеву около $700 млн по результатам первого обзора украинской экономики в рамках согласованного механизма кредитования "стенд-бай". Совет МВФ также решил продлить программу до конца июня 2022 года. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, кабмин направит полученные средства на поддержку стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями пандемии.

Кредитный механизм "стенд-бай" между Украиной и МВФ на $5 млрд был утвержден 9 июня 2020 года. Фонд сразу выделил Киеву $2,1 млрд, а также были обозначены условия программы для выделения оставшейся суммы. Однако из-за невыполнения Киевом ряда обязательств перевод средств приостановили. Позже страна достигла всех требуемых макропоказателей, а в июле этого года были приняты 12 законов, оговоренных в меморандуме с МВФ. 18 октября стало известно, что миссия фонда договорилась с властями страны относительно экономических реформ в рамках первого обзора выполнения кредитной программы.

При этом Украина обязалась перед МВФ не вводить ограничения цен на природный газ, который поставляется домохозяйствам. "Мы обязуемся не вводить никакого ограничения цен на газ, который поставляется домохозяйствам, а также гарантировать, что оптовые цены определяются на прозрачном и эффективном рынке", - говорится в меморандуме.

Отмечается, что любое отклонение от уровня этих цен должно будет покрываться явной и прозрачной субсидией либо из государственного, либо из местного бюджета.

Представители местной и центральной власти вместе с НАК "Нафтогаз" 30 сентября подписали меморандум о неповышении уровня тарифов на отопление и горячую воду. Он будет действовать до конца отопительного сезона 2021/2022. Согласно меморандуму, до конца отопительного сезона цена газа останется фиксированной для населения (7,4 гривен за куб. м) и бюджетных учреждений (13,6 гривен за куб. м). Соответственно, тарифы на теплую воду и отопление также будут неизменными.