Запуск программы по подготовке кадров для сельхозтерриторий в РФ планируется в 2022 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Программу по подготовке кадрового резерва управленцев для сельхозтерриторий "Кадры для села" планируют запустить в России в 2022 году. Программа охватит больше 16 млн человек, сообщила пресс-служба Российского союза сельской молодежи (РССМ) в четверг.

"Этому [подготовке кадров] будет способствовать программа "Кадры для села", реализация которой запланирована на 2022 год. Она разрабатывается по поручению президента Владимира Путина при поддержке нескольких федеральных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.

По словам лидера РССМ Юлии Оглоблиной, программа позволит объединить современные методы подготовки специалистов, в частности формирование команд в сельских населенных пунктах с поддержкой наставников и создание специальной платформы, где будут собраны все меры господдержки, которые может получить специалист в селе.

Отмечается, что программа охватит свыше 16 млн человек, из них более 50 тыс. пройдут через рекрутинговые и образовательные элементы программы. Как сообщает пресс-служба союза, для подготовки проекта создана рабочая группа, в состав которой вошли профильные министерства, аграрные комитеты Государственной думы и Совета Федерации, отраслевые организации, а также ведущие вузы страны.

РССМ с 2008 года реализовал свыше 150 социально значимых проектов, в которых приняли участие порядка 5 млн человек. Структурные подразделения союза открыты в 81 субъекте РФ и объединяют более 60 000 молодых людей.