Бюджет Костромской области на 2022 год принят в первом чтении

КОСТРОМА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Костромской областной думы на заседании в четверг приняли в первом чтении бюджет региона на 2022 год с профицитом 623 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной думы.

"Доходы запланированы в сумме 39,8 млрд рублей. Для сравнения, доходы бюджета 2021 года при внесении оценивались в 34 млрд рублей. При этом собственные доходы областной казны запланированы в сумме 25,8 млрд рублей - на 4% выше к оценке текущего года. <…> Расходная часть бюджета - 39,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2022 году прогнозируется увеличение поступлений практически по всем доходным источникам. Прирост по налогу на прибыль организаций оценивается на уровне 8%, по НДФЛ - 6%. Объем федеральной поддержки запланирован на уровне 13,9 млрд рублей.

Финансирование отраслей социальной сферы составляет 62% от общего объема расходов - 24,3 млрд рублей. Дополнительные средства заложены на здравоохранение. Более трети всех расходов составляют трансферты местным бюджетам - 13,1 млрд рублей.

"На реализацию национальных проектов пока предусмотрено 8,8 млрд рублей. Наибольшая доля - по проектам "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 2,7 млрд рублей, "Демография" - 1,9 млрд рублей, "Жилье и городская среда" - 1,7 млрд рублей, "Образование" - 900 млн рублей", - уточняет пресс-служба.

Ранее проект бюджета прошел обсуждение на публичных слушаниях, документ рассмотрели все комитеты областной думы. В окончательном чтении депутаты рассмотрят бюджет на заседании Костромской областной думы в декабре.