Эксперты: продажи подержанных авто в салонах могут вырасти на четверть в 2021 году

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Продажи подержанных автомобилей через дилеров могут вырасти на четверть по итогам текущего года, следует из исследования экспертов маркетплейса "Банкавто" (цифровая платформа "РГС банка" по покупке и продаже автомобилей) и "Автобизнесревю", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В текущем году объемы сбыта автомобилей с пробегом через салоны продолжат расти. Если в I половине года топ-50 дилеров смогли обеспечить, по данным "Автобизнесревю", продажу 243 тыс. автомобилей с пробегом, то по итогам 12 месяцев через салоны будет реализовано порядка 550 тыс. машин. Это на четверть больше, чем в 2020 году", - заявил эксперт "Банкавто".

Динамика продаж

Так, первое место по продажам авто с пробегом в I полугодии 2021 года занимает компания "Рольф", которая увеличила реализацию на 73% в годовом выражении, до 42,9 тыс. шт. На втором месте "Автомир" - продано 20,5 тыс. шт. (+9% к январю - июню 2020 года). Третье место в рейтинге занимает "Ключавто" с результатом 15,5 тыс. шт. (+58% к январю - июню 2020 года). Топ-5 завершают "Фрешавто" - 13,7 тыс. шт. (+21% к январю - июню 2020 года) и "Транстехсервис", который, несмотря на отрицательную динамику (-10%), реализовал 12,4 тыс. автомобилей.

При этом, в топ-10 по объему продаж авто с пробегом лучшая динамика была у компании "Форвард-авто", которая увеличила реализацию на 82%.

Больше подержанных автомобилей, чем новых, смогли реализовать семь участников исследования. Помимо компаний "Фрешавто" (83%) и "Автосеть.РФ" (75%), основной бизнес которых сосредоточен в продажах машин с пробегом, в число дилеров с долей подержанных машин более 50% в общем объеме также вошли "Автохолдинг РРТ" (71%), кемеровская "Ай-Би-Эм" (61%), "Максимум" (54%), "Рольф" (52%) и "Форвард-авто" (50,2%).

Причины роста

Согласно исследованию, дефицит новых автомобилей подстегнул спрос на вторичном рынке. С ростом цен и повышенным интересом покупателей машины возрастом до 3-4 лет стали особенно часто рассматриваться как реальная альтернатива новым.

"На этом фоне ведущие холдинги нашей страны, для которых такие машины также представляют наибольший интерес, хорошо нарастили бизнес. Согласно данным "Автобизнесревю", в I полугодии в объемах на вторичном рынке дилеры прибавили в среднем на 20%, а их оборот в этом направлении увеличился на 70%", - говорится в исследовании.

Вторичный рынок авто может ждать кризис

Эксперт "Банкавто" отметил, что рост цен и повышенный спрос на автомобили с пробегом сохранятся на рынке до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с дефицитом новых машин. В то же время по окончании дефицита новых машин направление автомобилей с пробегом может ждать кризис. По его словам, количество машин с повышенным износом увеличивается, а способность вторичного рынка конкурировать с предложениями производителей новых автомобилей снижается.

"В этом свете неизменно стабильным интересом клиентов будут пользоваться только те машины с пробегом, которым дилер обеспечил качественный уровень входной диагностики, выявил все реальные и потенциальные проблемы, а также те машины, на которые предоставляется продленная - на один-два года - гарантия", - подчеркнул он.

В таком случае среди автодилеров лидирующие позиции сохранят те, которые смогут предоставить максимально прозрачную и простую процедуру возврата. "Это касается не только тех автомобилей, в которых могут быть обнаружены скрытые недостатки, но и тех, которые по каким-либо причинам не понравились клиенту", - добавил эксперт.