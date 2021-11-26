Число машин, работающих на газе, выросло в Кировской области с 2015 года в 2,2 раза

КИРОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Количество автотранспорта, работающего на газе, выросло в Кировской области с 2015 года больше чем в два раза - до 2,2 тыс., сообщил в четверг заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Алексей Журавлев в ходе XXI Межрегионального форума "Эффективная энергетика и ресурсосбережение", который походит в Кирове 25-26 ноября в онлайн-формате.

"Каждый год количество автотранспорта увеличивается. В 2015 году количество транспортных средств [работающих на газе] составляло 978, в 2020 году - 2 236 (228% к показателю 2015 года). Количество автобусов, использующих газ в качестве моторного топлива, составляет 54. В 2021 году автотранспортное предприятие региона приобретает новые автобусы, работающие на газе", - сказал Журавлев.

По словам Журавлева, природный газ - наиболее экономичный и безопасный вид топлива. Для расширения использования газомоторного топлива Кировская область подписала соглашение с ООО "Газпром газомоторное топливо", согласно которому объем инвестиций на реализацию проектов по развитию газозаправочной инфраструктуры в регионе составил 272 млн рублей. На сегодняшний день в области работают три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: две в Кирове и одна в Кирово-Чепецке. Кроме того, завершаются пуско-наладочные работы по созданию автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на трассе Подгорена - Шихово.

По словам Журавлева, организации в регионе, использующие машины на газе, освобождены от транспортного налога, это работает еще с 2014 года для поддержки использования такого вида топлива в области.

21-й межрегиональный форум "Эффективная энергетика и ресурсоснабжение" проходит в Кирове 25 и 26 ноября. В связи с эпидемической ситуацией форум в этом году проводится в онлайн-формате. Участники обсуждают темы управление системой энергосбережения на уровне региона, муниципалитета и предприятия, энергосервиса на объектах социальной сферы, вопросы применения энергосберегающих технологий в капитальном ремонте, цифровизации в электроснабжении.