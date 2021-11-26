Автомобильный салон российской компании "ГАЗ" открылся в Болгарии

СОФИЯ, 26 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российская компания "ГАЗ" открыла в четверг в Болгарии свой первый автомобильный салон, где предложила покупателям обновленные "Газели" стандарта "Евро-6". В торжественной церемонии приняла участие посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

"Очень рада, что на болгарском рынке появляются изумительные машины Горьковского автомобильного завода. Я как водитель с многолетним стажем знаю, что производство ГАЗа сегодня исключительно надежное, а машины комфортные, огромной проходимости и вместимости. Думаю, что покупатели Болгарии оценят все преимущества и качества этой машины", - подчеркнула дипломат, которая лично успела опробовать новые "Газели НН".

Представитель болгарского партнера российской компании Милен Христов отметил, что в 2021 году группа "Еврохолд" предложила в Болгарии две автомобильные марки: открыла салон "Феррари" и вернула российские автомобили "ГАЗ" на болгарский рынок.

"Феррари" - это бренд успешного человека, а ГАЗ - это возможность для человека стать успешным. Мы рассчитываем в течение года продавать около 2 тыс. автомобилей "Газель". Мы начали работу в сентября и на уровне рекламных плакатов продали 140 машин, к концу это количество достигнет 200", - сообщил Христов в интервью ТАСС. "Российские автомобили будут продаваться по всей Болгарии. Благодаря хорошему продукту, который предлагает ГАЗ, мы привлекли сильных дилеров. Преимущество российских машин - отличное соотношение цены и качества. Европейцы предлагают на нашем рынке автомобили в бедной базовой комплектации, дополнительные опции стоят дорого, а ГАЗ производит машины, где есть все необходимое для работы оборудование", - дополнил он.

Лучшие российские машины

Директор по экспорту группы компаний "ГАЗ" Леонид Долгов отметил, что компания возвращается в Болгарию со своими лучшими на сегодня автомобилями. "Мы горды представить "Газель" поколения НН, это современная машина категории "Евро-6" со всеми необходимыми системами безопасности и другими опциями, но это и русская машина, у которой есть рама, которая не боится плохих дорог и погоды, это современный и надежный ГАЗ. Мы счастливы вернуться в Болгарию со своими самыми лучшими автомобилями "Газель" нового поколения. Они стали показателем нашей любви к инновациям и Балканам. Мы потратили около €2,5 млрд, чтобы обновить наше производство автомобилей и представить новый мобильный ряд".

Долгов отметил, что Болгария для компании является перспективным и интересным европейским рынком. "Мы счастливы, что буквально за три месяца с начала переговоров нам удалось представить в Болгарии реальные машины, которые уже продаются. Болгарский рынок мы оцениваем как крупнейший на Балканах, мы здесь соперничаем с признанными европейскими брендами - "Фордом", "Пежо", "Фиатом" и другими. Сильной стороной ГАЗа является его рамная конструкция, объем кузова в 13,5 кубометра, удобная кабина для водителей, отличная динамика и надежный немецкий двигатель. Эта машина имеет доступную цену, вынослива на дороге, гарантия на нее 3 года или 200 тыс. км. Качество машины позволяет нам уверенно предлагать ее на европейском рынке", - сообщил Долгов в интервью ТАСС.

В Болгарии российские "Газели" продаются по цене €27-30 тыс. А соседями автосалона ГАЗ в Софии являются салоны "Мазды" и "Мазерати".