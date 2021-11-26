"Известия": американский бизнес попросил Вашингтон одобрить вакцину "Спутник V"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Американская торговая палата обратилась к властям США с просьбой признать сертификаты вакцинации "Спутником V". Об этом " Известиям " сообщил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко.

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"Чтобы из России в США поехать, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V", - пояснил Родзянко.

В Минздраве РФ "Известиям" напомнили, что обсуждение данного вопроса между Москвой и Вашингтоном проходило в начале октября. 2 октября в Женеве министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на переговорах с американской делегацией обсудил взаимное признание сертификатов о вакцинации.

"По результатам обсуждения Минздрав России в целях содействия взаимному развитию двусторонних отношений между Россией и США направил в Департамент здравоохранения и социальных служб США письмо с предложением рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции и проработать механизм взаимного признания сертификатов вакцинации", - рассказали "Известиям" в Минздраве РФ.