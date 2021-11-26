Госпакет акций "Красноярскнефтепродукта" оценят в первом полугодии 2022 года

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Оценку стоимости находящегося в краевой собственности пакета акций АО "Красноярскнефтепродукт", предприятия с крупнейшей сетью АЗС в регионе, проведут в первом полугодии 2022 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель агентства по управлению государственным имуществом Валентин Вернер.

Ранее сообщалось, что правительство края включило 57,99% акций компании, находящихся в собственности региона, в прогнозный план приватизации на 2022 и плановый 2023-2024 годы. Законодательное собрание края 23 ноября утвердило в первом чтении прогнозный план.

"По результатам принятия прогнозного плана приватизации краевого имущества проведение оценки акций планируется в 1 полугодии 2022 года", - сообщил Вернер, добавив, что стоимость пакета определит оценочная организация.

"Красноярскнефтепродукт" управляет в крае сетью из 172 автозаправок и владеет 10 нефтебазами, являясь крупнейшей сетью АЗС в регионе. Компания обеспечивает топливом 41 район региона, осуществляет северный завоз. Контрольный пакет акций в 57,99% принадлежит Красноярскому краю.