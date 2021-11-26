Nikkei: к 2030 году до 80% продаж Nissan будет приходиться на электромобили и гибриды

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan Motor намерен к 2030 году довести долю электромобилей и гибридов среди продаваемой в Европе продукции до 80% от общего объема. Об этом в пятницу сообщила газета Nikkei.

В Китае - на одном из главных для Nissan рынков - этот показатель должен составить 50%. Инвестиции компании в производство автомобилей с нулевыми выбросами за период с 2010 по 2020 год составили около 3 трлн иен ($26 млрд). В текущем десятилетии их предполагается увеличить на 30%.

Главный европейский завод концерна в Великобритании будет модернизирован, чтобы обеспечить рост выпуска автомобилей с электрическими и гибридными двигателями. Кроме того, до 2026 года Nissan намерен вывести на мировой рынок 10 новых электромобилей в дополнение к существующей сейчас линейке из пяти моделей.

Японские автопроизводители в последнее время уделяют большое внимание развитию технологий нулевых выбросов. Так, ведущий японский автоконцерн Toyota Motor ранее поставил цель к 2030 году продавать в Европе только авто с электрическими и гибридными двигателями. В Китае таких показателей корпорация хочет достичь к 2035 году.

Правительство Японии в конце прошлого года одобрило новый план сокращения выбросов парниковых газов, который в том числе ставит цель к середине 2030-х годов отказаться от производства полностью бензиновых и дизельных автомобилей в пользу гибридов и электромобилей. Документ затрагивает в общей сложности 14 отраслей, таких как нормы жилищного строительства, развитие водородной энергетики и т. д. По оценкам японского правительства, принятая стратегия развития должна в конечном итоге стимулировать экономику страны и создать экономический эффект в размере почти $900 млрд к 2030 году и более $1,8 трлн в течение следующих 20 лет.