Крупнейший в Юго-Восточной Азии банк DBS восстановил доступ к цифровым продуктам

СИНГАПУР, 26 ноября. /ТАСС/. Крупнейший в Юго-Восточной Азии сингапурский банк DBS полностью восстановил доступ к цифровым продуктам после самого масштабного за последние 10 лет технического сбоя. В этом корреспондент ТАСС убедился в пятницу после проведения нескольких банковских операций.

"Функционал цифровой системы восстановлен в полном объеме, попыток хакерских атак зафиксировано не было", - говорится в опубликованном сообщении банка.

Технический сбой произошел во вторник утром, в течение дня клиенты не могли получить наличные средства, невозможно было осуществить ни одной банковской операции, доступ в личный кабинет, в том числе через мобильные приложения, был заблокирован. Первоначально в банке сообщали, что проблемы удалось устранить в течение дня, однако в среду и частично четверг цифровые продукты по-прежнему не были доступны в полном объеме.

Денежно-кредитное управление Сингапура (центральный банк) объявило, что после проведения расследования будет рассмотрена возможность применения определенных мер в отношении DBS. Согласно правилам банковской деятельности Сингапура, финансовые учреждения должны гарантировать, что продолжительность сбоя в критически важных системах, влияющих на оказание услуг для клиентов, не должна превышать четырех часов в течение любого 12-месячного периода.

Одновременно в DBS опровергли информацию, что сбой мог быть связан с участием в выпуске облигаций "теневого" правительства Мьянмы. Агентство Рейтер в понедельник сообщило, что за один день было реализовано бумаг на сумму около $6,3 млн. Как указывает издание, "теневое" правительство намерено собрать примерно один миллиард долларов для борьбы с режимом военных, которые пришли к власти 1 февраля.