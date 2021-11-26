Южнокорейская компания поставит в Россию 534 единицы строительной техники

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Южнокорейская Hyundai Construction Equipment получила с начала ноября заказы из России на 534 единицы строительной техники. Об этом сообщил в пятницу телеканал KBS.

По его данным, строительные и горнодобывающие компании заказали 510 экскаваторов, 15 колесных погрузчиков и девять погрузчиков с бортовым поворотом. Поставки запланированы на первый квартал следующего года. О стоимости сделки не сообщается.

Благодаря последним заказам продажи Hyundai Construction Equipment за первые 11 месяцев года выросли почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечается в сообщении. По словам представителя Hyundai Construction Equipment, на фоне увеличения цен на уголь спрос на строительную технику для горнодобывающей промышленности в России демонстрирует стремительный рост.