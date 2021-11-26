Аналитики отметили рост спроса на доставку с введением QR-кодов в транспорте Татарстана

"После введения системы QR-кодов в транспорте Татарстана онлайн-спрос на продукты и сопутствующие товары с доставкой вырос по сравнению с соответствующим предыдущим периодом на 31%: на 25% выросло количество онлайн-транзакций, на 6% выросла средняя стоимость покупки и составила 2 442 рубля. В тот же период онлайн-спрос на доставку готовой еды вырос на 15%, средняя стоимость покупки составила 1 324 рубля. Это может быть связано с тем, что с введением QR-кодов в транспорте многие жители Татарстана предпочли отказаться от самостоятельной поездки в магазины и предпочли заказать все необходимое с доставкой на дом", - говорится в результатах аналитики.

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Спрос на доставку продуктов после введения QR-кодов в транспорте Татарстана вырос на треть. Об этом сообщается в результатах аналитики сервиса онлайн-платежей CloudPayments в период с 22 по 24 ноября 2021 года.

Кроме этого, татарстанцы стали щедрее на онлайн-чаевые курьерам. Так, средняя сумма онлайн-чаевых, отправленных сотрудникам служб доставки через сервис CloudTips - сервис электронных чаевых, донатов и адресных пожертвований от "Тинькофф" и CloudPayments, выросла на 13%, до 95 рублей, а переводить онлайн-чаевые стали на 19% чаще. В комментариях к онлайн-чаевым жители Татарстана благодарят курьеров за помощь в непростой ситуации и быструю доставку.

"Онлайн-покупки растут в ответ на ограничения, вводимые из-за роста заболеваемости коронавирусом. И ситуация с введением QR-кодов для поездок в общественном транспорте не стала исключением: те, кто не смог доехать до кафе или магазина, предпочли заказать необходимое с доставкой на дом. Также хочется подчеркнуть, что пандемия сделала людей щедрее на эмпатию, что проявляется в том числе и в росте средних сумм онлайн-чаевых, которые люди отправляют курьерам - тем, кто приходит им на помощь в сложных ситуациях", - отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Справка

CloudPayments - это платежный сервис для интернет-магазинов, бизнеса, микрофинансовых организаций и благотворительных фондов, позволяющий принимать платежи онлайн банковской картой, Аpple Pay и Google Pay, а также в мессенджерах и социальных сетях. На данный момент компания работает с более 11 000 партнерами (клиентами). CloudPayments - часть группы компаний "Тинькофф", которой принадлежит 95% сервиса. У компании CloudPayments есть подразделения в Казахстане и Латвии. CloudTips - первый банковский сервис для безналичных чаевых, донатов и адресных пожертвований от "Тинькофф" и CloudPayments.