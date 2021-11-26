В России в 2021 году собрали 380 тонн чайного листа

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Чаеводы Краснодарского края, единственного региона в РФ, где выращивают чай в промышленных масштабах, в 2021 году увеличили урожай почти на 11% к уровню 2020 года, собрав 380 тонн чайного листа. Об этом сообщил ТАСС на площадке выставки "ЮГАГРО" вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

В 2020 году в регионе была аномальная засуха, из-за которой страдали и чайные плантации, собранный урожай чая тогда составил 343,7 тонны. В 2021 году чаеводы Кубани планировали нарастить объемы.

"Динамика у нас положительная, объем собранного урожая чайного листа больше, чем в прошлом году, он составил 380 тонн. Мы ведем активную работу по расширению чайных плантаций, меры государственной поддержки предусмотрены, мы субсидируем восстановление плантаций, расширение площадей", - сказал Коробка.

Он отметил, в советские годы на Кубани под чайные плантации использовались большие площади, в 1990-е годы отрасль была заброшена, власти Краснодарского края занимаются ее восстановлением за счет реализации соответствующей программы, которой предусмотрено достижение уровня советского периода.

"За последние годы в регионе удалось восстановить почти 280 га чайных плантаций. С 2017 года отрасль получает на эти цели краевые субсидии. Исключением стал прошлый год, когда по объективным причинам финансирование было приостановлено. В этом году оно возобновляется, предусмотрено пока что 7 млн рублей. Кроме того, теперь край будет субсидировать работы не только прошлого года, но и позапрошлого", - заявил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края, курирующий сельское хозяйство.

В настоящее время чаепригодные земли в Краснодарском крае занимают территорию свыше 1,2 тыс. га. По состоянию на 2021 год площадь плантаций в регионе превышает 360 га, еще на 421 га ведутся постепенные работы по реконструкции. Чайные плантации на Кубани реконструируют с 2016 года, за этот период восстановлено 217 га чайных плантаций, ежегодно предприятия восстанавливают до 100 га. Мероприятия по восстановлению чайных плантаций субсидируются из краевого бюджета: край компенсирует 80% затрат на проведение реконструкции и половину затрат - на оборудование для капельного орошения.

О чаеводстве на Кубани

В 2019 году было собрано около 295,5 тонны зеленого чайного листа, в 2018 году урожай составлял 503 тонны. Низкий урожай 2019 года был связан с неблагоприятными погодными условиями весной - обильным снегопадом и низкими суточными температурами.

Краснодарский край является единственным регионом в России, где выращивают чай в промышленных масштабах. На Кубани работают семь крупных предприятий, занимающихся выращиванием и производством чая, а также несколько субъектов малого предпринимательства. Одно из кубанских предприятий экспортирует чай.

"ЮГАГРО" - самая крупная в России международная сельскохозяйственная выставка, она открылась в Краснодаре во вторник и будет проходить до 26 ноября. Свыше 640 ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков из 25 стран представят на "ЮГАГРО 2021" широчайший ассортимент сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. В 2021 году свыше 150 компаний впервые примут участие в выставке.