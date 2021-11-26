МВФ оценил потери Украины от запуска "Северного потока - 2"

Как отмечается в документе, в течение последних пяти лет Украина получала от транзита российского газа "в среднем чуть более $2,5 млрд в год". "В 2021 году плата за транзит, как ожидается, будет примерно на 40% ниже, чем в предыдущие годы. После ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" объем газа, проходящего через Украину, может еще больше уменьшиться, при этом доходы Украины от транзита прогнозируются в среднем на уровне $1,2 млрд в год [до 2024 года, когда истечет действие нынешнего контракта с Россией о транзите газа]", - отмечают аналитики МВФ.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. В рамках пятилетнего контракта на транзит Украина получит более $7 млрд. Украинские власти опасаются, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после запуска "Северного потока - 2". "Газпром" неоднократно подтверждал свою готовность продолжить транзит газа через территорию Украины после 2024 года при условии, что это будет экономически выгодно, а также при условии нормального рабочего состояния ГТС Украины.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. метров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство Германии должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.