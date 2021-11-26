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Мощность газопровода "Пакистанский поток" может достичь 16 млрд куб. м

Как сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, газопровод свяжет СПГ-порты в Карачи с промышленными потребителями газа на севере Пакистана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Мощность газопровода "Пакистанский поток" может достичь 16 млрд куб. м вместо ранее озвученных 12,4 млрд куб. м. Это следует из слов министра энергетики РФ Николая Шульгинова, который выступил на заседании межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству с Пакистаном.

"Флагманский проект - строительство газопровода "Пакистанский поток" из Карачи в Лахор протяженностью более 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 16 млрд куб. м в год, который свяжет СПГ-порты в Карачи с промышленными потребителями газа на севере страны", - сказал он.

"Надеемся, что до 15 февраля 2022 года, как мы условились с министром [министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан], акционерное соглашение и соглашение об оказании содействия проекту правительством Пакистана будет подписано", - добавил Шульгинов.

Теги
ПакистанРоссияШульгинов, Николай Григорьевич
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