Honda интегрирует в автомобили технологии ИИ для достижения нулевой аварийности

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Японский концерн Honda Motor представил план развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) для их использования в автомобилях с целью достижения нулевой аварийности и смертности на дорогах к 2050 году. Об этом говорится в распространенном в пятницу релизе компании.

Предполагается, что установленная в автомобилях система с помощью камер и различных датчиков будет постоянно сканировать состояние здоровья водителя, его реакцию, а также обстановку на дороге. В случае появления каких-либо препятствий на проезжей части или же приближения к потенциально опасным зонам, таким как окрестности учебных заведений, парковки вдоль дороги, пешеходные переходы, автомобиль будет предупреждать об этом несколькими способами. Среди них - визуальные и звуковые сигналы, затягивание ремней безопасности, автоматическое подруливание, торможение и другая помощь в управлении с целью избежать аварийной ситуации.

Другие элементы безопасности включают в себя сиденья, которые вибрируют, чтобы предотвратить засыпание водителя за рулем. Первые автомобили с технологиями, как ожидается, начнут сходить с конвейера во второй половине 2020-х годов.

Кроме того, Honda рассчитывает создать технологии, которые позволили бы организовать единую телекоммуникационную систему, которая позволила бы объединить всех участников дорожного движения. В рамках нее предполагается создать единый информационный центр анализа дорожных ситуаций. Данные туда поступали бы с автомобилей и камер видеонаблюдения на улицах. К примеру, она может работать следующим образом: один автомобиль зафиксировал пешехода, стоящего между припаркованными на дороге машинами. Эта информация моментально передается другим автомобилям, проезжающим в этом месте. В случае самих пешеходов они смогут получать уведомления об опасности на свои смартфоны.

В Японии количество смертей на дорогах в последнее время постоянно сокращается. В 2020 году на дорогах страны погибли чуть больше 2,8 тыс. человек. Это наименьшее число с 1948 года, когда в Японии начали вести такую статистику.