Кабмин Молдавии утвердил перевод средств "Молдовагазу" для погашения долга "Газпрому"

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии утвердило перевод средств местной газораспределительной компании "Молдовагаз" для погашения ее долга перед "Газпромом". Такое решение было принято на внеочередном заседании кабинета министров в пятницу.

"Постановление подразумевает перевод финансовых средств госкомпанией "Энергоком" на счет "Молдовагаза" для покрытия текущей задолженности перед "Газпромом". Это необходимо для обеспечения бесперебойных поставок газа", - прокомментировала постановление премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Она попросила госканцелярию оформить все процедуры как можно быстрее. Как отмечалось на заседании, перевод средств оформлен таким образом, чтобы покрыть долги за газ также местной энергетической компании "Термоэлектрика" перед "Молдовагазом". Этот долг был переуступлен другой госкомпании "Энергоком", которая вернет деньги "Молдовагазу" и тем самым пополнит его финансовые ресурсы для расчетов с "Газпромом".

Текущая задолженность перед российским газовым холдингом составляет $74 млн, которые республика не выплатила за потребление газа в октябре - ноябре. В четверг молдавский парламент внес поправки в бюджет и одобрил выделение средств в срочном порядке из-за угрозы приостановления поставок.

Как прокомментировал на заседании парламента министр финансов Дмитрий Будянский, о вмешательстве правительства в ситуацию попросило ранее местное газораспределительное предприятие "Молдовагаз", которое столкнулось с трудностями из-за разницы во внутренних тарифах и стоимости импортируемого топлива в октябре.

В понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что местная компания "Молдовагаз" просрочила платеж 22 ноября, поэтому российский газовый холдинг планирует остановить поставки в страну. Он напомнил, что отсутствие задержек по текущим платежам было одним из важных условий, на которых "Газпром" в октябре согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при существенных скидках на топливо.

По словам Куприянова, Молдавия до 26 ноября должна погасить долг, накопившийся за поставки газа в октябре, а также сделать предоплату за первую половину ноября.