На Байкале планируют организовывать ледовые гольф-туры премиум-класса

ИРКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Премиальные гольф-туры на Байкал, в том числе для участия в турнирах по гольфу на льду озера, планируют запустить в Иркутской области и Республике Бурятия. Об этом в пятницу сообщила руководитель по работе с партнерами автономной некоммерческой организации "Международный центр гольф туризма" Юлия Шишенкова на круглом столе на туристической выставке "Байкалтур" в Иркутске.

"Это будет не только интересный международный турнир по ледовому гольфу, для которого будет построено два девятилуночных поля, но также это будут варианты туров, чтобы представить иностранным и русским гостям премиум-сегмента, гольфистам, новые для них регионы для путешествий - Иркутскую область и Бурятию. Для чего мы планируем сделать данный турнир? Для того, чтобы развить новый премиум-туризм в [Байкальском] регионе, привлечь инвесторов для развития данного направления. Для региона это может быть новый вид туристического маршрута и турпродукта", - сказала Шишенкова.

В 2022 году специалисты организации планируют приехать в Иркутскую область и Республику Бурятия с инфотурами, чтобы ознакомиться с инфраструктурой. Также в 2022 году они намерены презентовать на международных выставках и форумах идею гольф-туров на Байкал. В феврале 2023 года, к 100-летию Бурятии, планируют провести на льду Байкала международный турнир по гольфу и далее выстроить работу с туроператорами, чтобы на регулярной основе привозить группы гольфистов. Туры предполагается сделать не только зимние - для ледового гольфа, но и летние.

Представитель туристко-информационного центра "Байкал" Республики Бурятия Бато Гонгаев рассказал, что основным поставщиком гольф-туристов станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Только в Южной Корее насчитывается около 6-7 млн путешествующих гольфистов. В целом в мире, по словам Шишенковой, ежегодно путешествуют более 50 млн гольфистов.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина отметила, что на Байкале уже есть практика проведения гольф-турниров на льду. Подобные мероприятия, в частности, являются частью ежегодного международного фестиваля зимних игр на Байкале "Зимниада". По ее словам, в мире существует всего две площадки, где проводят ледовые гольф-турниры. Это Байкал и Гренландия.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. В 1996 году озеро признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Зимний Байкал широкого известен чистым и прозрачным льдом, который привлекает туристов со всего мира. Пик зимнего сезона на Байкале приходится на период с середины февраля до конца марта, когда лед на озере крепкий. В это время на льду проводятся массовые мероприятия и турниры.