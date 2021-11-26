ФАС выявила завышение цен на воду в аэропорту Минеральных Вод компанией "Аэро Фуд"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России выявила необоснованное завышение цен на питьевую воду в стерильной зоне аэропорта Минеральных Вод компанией "Аэро Фуд" и выдала компании предупреждение, говорится в сообщении ведомства в пятницу.

"Компании "Аэро Фуд" выдано предупреждение о снижении цен на питьевую воду в аэропорту Минеральных Вод. Занимая доминирующее положение на территории стерильной зоны аэропорта, сеть ресторанов установила более высокие цены по сравнению с его общей зоной", - говорится в сообщении.

"Аэро Фуд" должна исполнить предупреждение в течение 10 дней с момента его получения. В случае неисполнения ФАС возбудит в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением, добавляется в материале.