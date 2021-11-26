Международную сельхозвыставку "Зеленая неделя" в Берлине в январе отменили из-за пандемии

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Международная сельхозвыставка "Зеленая неделя" в Берлине в январе 2022 года не состоится из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом в пятницу заявил один из организаторов мероприятия Ларс Йагер.

"Летом мы в полной мере и уверенно смогли подготовить Международную [выставку] "Зеленая неделя" 2022 года. Рамочные условия изменились, и поэтому сегодня мы должны заявить, что Международная [выставка] "Зеленая неделя" в 2022 году не может состояться, что ужасно печально и разочаровывает", - отметил он.