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Международную сельхозвыставку "Зеленая неделя" в Берлине в январе отменили из-за пандемии

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Международная сельхозвыставка "Зеленая неделя" в Берлине в январе 2022 года не состоится из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом в пятницу заявил один из организаторов мероприятия Ларс Йагер.

"Летом мы в полной мере и уверенно смогли подготовить Международную [выставку] "Зеленая неделя" 2022 года. Рамочные условия изменились, и поэтому сегодня мы должны заявить, что Международная [выставка] "Зеленая неделя" в 2022 году не может состояться, что ужасно печально и разочаровывает", - отметил он.

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