Индексы Мосбиржи и РТС ускорили падение до 3-5%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу ускорил падение. Индекс Мосбиржи снизился на 3,04%, до 3827,98 пункта, индекс РТС- на 4,57%, до 1589,57 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:29.

К 11:52 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 840,37 пункта (-2,72%), а индекс РТС - на уровне 1 597,95 пункта (-4,07%).

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 4,11% - до $78,84 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 5,42% и торгуется на уровне $74,14 за баррель.