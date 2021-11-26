Более 90 тыс. тонн овощей собрали в теплицах Подмосковья с начала года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Свыше 90 тыс. тонн овощей закрытого грунта собрали в хозяйствах Московской области в январе - октябре 2021 года, это на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На сегодняшний день валовой сбор овощей закрытого грунта в хозяйствах Подмосковья составляет 91,5 тыс. тонн. В теплицах собрано более чем на 8,2 тыс. тонн больше показателей за аналогичную дату прошлого года. Огурцов произведено более 58,2 тыс. тонн, томатов - 32,4 тыс. тонн, прочих овощных культур - порядка 1 тыс. тонн", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

В пресс-службе рассказали, что лидерами по производству овощей в теплицах являются "Агрокультура групп" из Каширы, "Луховицкие овощи" и "Иванисово" из Электростали, теплицы Орехово-Зуевского предприятия "Аграрное", а также одинцовские "Агроном" и "Матвеевское".