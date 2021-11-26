Законопроект о создании перестраховочного пула на рынке ОСАГО внесли в Госдуму

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий создание перестраховочного пула на рынке ОСАГО. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законодательству, участниками перестраховочного пула могут являться страховщики, имеющие право на осуществление деятельности по перестрахованию. При этом около половины страховщиков, осуществляющих ОСАГО, лицензию на осуществление перестрахования не имеют, и в силу нормы, согласно которой минимальный уставный капитал страховщика, осуществляющего перестрахование, должен составлять не менее 600 млн рублей, не имеют возможности ее получить.

В связи с этим законопроект предусматривает исключение требования о наличии лицензии на перестрахование для страховщиков, осуществляющих перестрахование исключительно в рамках создаваемого перестраховочного пула по ОСАГО.

Положения законопроекта

Законопроект предусматривает, что участниками перестраховочного пула должны быть все страховщики, осуществляющие ОСАГО. Перестраховочный пул будет действовать на условиях соглашения о перестраховочном пуле, которое должно быть согласовано с Банком России. При этом перестрахование проводится в факультативно-облигаторной форме, при которой перестрахователь вправе передать перестраховщику обязательство по страховой выплате по заключенному им основному договору страхования, а перестраховщик обязан перестраховать это обязательство.

Категория договоров ОСАГО, которые страховщики вправе передать в перестраховочный пул, будет определяться соглашением. Банк России получит право устанавливать отдельные требования к перестраховочному пулу, риски по договору ОСАГО будут передаваться в перестраховочный пул в полном объеме, а распределение доли риска между участниками перестраховочного пула будет определяться соглашением о перестраховочном пуле.

Необходимость формирования перестраховочного пула, участниками которого должны быть все страховщики по ОСАГО, продиктована существующими проблемами при функционировании системы гарантированного заключения договора ОСАГО ("Е-Гарант") и, как следствие, снижением доступности данного вида страхования, говорится в пояснительной записке. "Как представляется, возможность передачи страховщиком в перестраховочный пул рисков по высокоубыточным сегментам ОСАГО обеспечит надлежащий уровень доступности ОСАГО, не создавая при этом угрозу финансовой устойчивости и платежеспособности отдельных страховщиков", - указывают авторы законопроекта.