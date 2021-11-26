"Тинькофф" приобрел сервис для автоматизации выплат физлицам и самозанятым Jump.Finance

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Группа "Тинькофф" приобрела контрольную долю (51%) в компании "Джаст лук" - разработчике финтех-сервиса для автоматизации расчетов и взаимодействия с внештатными исполнителями Jump.Finance, говорится в сообщении группы.

"Сделка проведена в интересах "Тинькофф бизнеса" - направления "Тинькофф" по работе с малым, средним и крупным бизнесом. Jump.Finance станет частью экосистемы "Тинькофф бизнеса", в рамках которой команда сервиса продолжит работу над ним", - отмечается в сообщении. При этом коммерческие условия соглашения не раскрываются.

Председатель правления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк, комментируя сделку, отметил, что группа "Тинькофф" нацелена на то, чтобы выступать в роли стратегического инвестора для компаний, которые показывают устойчивый рост и могут усилить как отдельные бизнес-линии, так и экосистему "Тинькофф" в целом. "Jump.Finance - один из таких близких нам по духу проектов. <…> Объединение технологий Jump.Finance и инфраструктуры "Тинькофф бизнеса" позволит нам создавать лучшие решения для предприятий из разных отраслей. Мы готовы принять в экосистему и другие проекты, которые могут существенно вырасти благодаря доступу к нашим финансовым технологиям", - сообщил Близнюк.

По словам сооснователя и CTO сервиса Jump.Finance Михаила Кириченко, в результате сделки сервис Jump.Finance станет доступен всем клиентам "Тинькофф бизнеса" "из коробки" вместе с открытием расчетного счета.

Jump.Finance в экосистеме "Тинькофф бизнеса" усилит линейку отраслевых решений для компаний и предпринимателей. Клиенты Jump.Finance получат бесшовный доступ к таким финансовым продуктам для бизнеса, как кредитование, идентификация, выпуск виртуальных карт и управление счетами.

На сегодняшний день сервисом Jump.Finance, который автоматизирует и оптимизирует работу и расчеты с самозанятыми и физическими лицами, пользуется более 3000 компаний, которые с его помощью осуществляют выплаты более чем 500 тысячам исполнителей. Основные клиенты Jump.Finance - средний и крупный бизнес, работающий с физическими и самозанятыми лицами. Выручка компании за 2021 год ожидается на уровне 200 млн рублей, что в три раза превышает показатель 2020 года. Сообщается, что команда сервиса, включая его основателей Михаила Кириченко и Антона Кириллова, продолжит работу над продуктом.