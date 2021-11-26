Проекты по переработке стекла реализуют в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Новосибирский Минпромторг, российская пивоваренная компания AB InBev Efes и один из лидирующих производителей стеклотары в РФ "Сибирское стекло" подписали соглашение о партнерстве при реализации экологических проектов. По нему к концу 2024 года доля вторичного сырья при выпуске стеклобутылки на территории Новосибирской области составит не менее 40%, что обеспечит сокращение выбросов углекислого газа и снизит потребление энергии, сообщили ТАСС в пресс-службе компании AB InBev Efes в пятницу.

"Подобное сотрудничество является позитивной практикой частно-государственного партнерства в сфере сбора и переработки отходов. На сегодняшний день это очень актуальная тема, тренд развития "зеленой" экономики. Со стороны нашего министерства важно поддерживать подобные инициативы местных предприятий, развивать бизнес, который вносит свой вклад в улучшение экологии", - приводятся в сообщении слова министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова.

Сотрудничество подразумевает реализацию экологических проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Оно стало возможным благодаря тому, что уже более полугода AB InBev Efes и "Сибирское стекло" реализуют в регионе пилотный проект по сбору и переработке стеклотары в общепите. К проекту подключились уже более 130 заведений. После переработки стеклобоя изготавливаются новые стеклянные бутылки с использованием вторичных материалов, которые в дальнейшем используются и в производстве пивоваренной компании AB InBev Efes.

Соглашение предусматривает не только дальнейшую реализацию проекта по сбору и переработке стекла, но и другие экологические инициативы, успешная реализация которых создаст условия для тиражирования новосибирского опыта в других субъектах РФ и в разных секторах экономики. Компании займутся совместной разработкой облегченной пивной бутылки, которая позволит значительно сократить использование стекла. Кроме того, стороны поставили цель увеличить объемы вторичного сырья, используемого в производстве стеклянной бутылки. Ожидается, что в рамках достигнутых договоренностей к концу 2024 года доля вторичного сырья при выпуске стеклобутылки на территории Новосибирской области составит не менее 40%. По оценкам экспертов, это обеспечит сокращение выбросов углекислого газа не менее чем на 7,5% и снизит потребление энергии более чем на 3,5%.

Компания AB InBev Efes располагает в России 11 пивоваренными заводами.

ООО "Сибстекло" является одним из крупнейших стекольных заводов России, на котором работают более 600 сотрудников. Ежегодный объем производства - более 600 млн бутылок, география поставок - регионы России от Урала до Дальнего Востока, а также Киргизия, Казахстан и Монголия.