Минпромторг объявит конкурс на заключение СПИК 2.0 по тяговым батареям для электрокаров

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ в ближайшее время объявит конкурс на заключение СПИК 2.0 по производству тяговых батарей для электромобилей, заявил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак на круглом столе в Совете Федераций.

"В ближайшее время мы планируем объявить отдельный конкурс на заключение СПИКа 2.0 на тяговые батареи для электромобилей. Там тоже есть официальный интересант, он всем известен, это дочерняя компания Росатома, это компания "Рэнера", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что Минпромторг планирует начать конкурсный отбор заявок производителей электротранспорта на заключение СПИК 2.0 в начале 2022 года.

"Они [компания "Рэнера"] выбрали уже площадку, это Калининградская область, и будут там строить соответствующий завод по производству тяговых батарей, начиная с технологических операций по сборке и производству ячеек, заканчивая в том числе в будущем и локализацией химии", - добавил он.

СПИК 2.0 - модель специнвестконтрактов, по которой по сравнению со СПИК увеличивается срок действия с 10 лет до 20 лет, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, вводятся процедуры конкурсного, публичного отбора. Также исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог составлял 750 млн рублей.