Минсельхоз предложил продлить срок вывода маркированной молочной продукции до 31 марта

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз предлагает продлить сроки обязательного вывода маркированной молочной продукции (сроком хранения менее 40 дней) через кассы до 31 марта 2022 года. Об этом в ходе Всероссийской конференции, посвященной маркировке молочной продукции, сообщил заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Владимир Скворцов.

"Как раз вчера у нас состоялось совещание под председательством министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева. И, в принципе, было принято согласованное решение выхода с инициативой, чтобы до 31 марта продлить срок выбытия. То есть не с 20 января, как сейчас предусмотрено, а до 31 марта предлагается предоставлять выбытие на кассе продукции сроком годности менее 40 суток", - сказал он.

Скворцов напомнил, что согласно действующим правилам, обязательное выбытие молочной продукции через кассы должно вступить в силу 20 января 2022 года. По его мнению, такая мера поможет предприятиям более комфортно войти в бизнес-процесс, связанный с маркировкой.

Маркировка молочной продукции в РФ началась 1 июня 2021 года в категориях сыров и мороженого, с 1 сентября она стала обязательной для товаров со сроком хранения свыше 40 суток, с 1 декабря вступят в силу требования маркировать продукцию со сроком годности 40 дней и менее.