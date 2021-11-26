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Суд оставил в силе штрафы в отношении Google за неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оставил в силе административные штрафы на 6 млн рублей в отношении Google за неудаление запрещенного контента. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

"Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 19 августа, которыми Google LLC признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и которыми на него наложены административные штрафы по трем делам, всего на 6 млн рублей", - сказала представитель суда.

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