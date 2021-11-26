Выдачи розничных кредитов в РФ сокращаются второй месяц подряд

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Выдачи потребительских кредитов в октябре 2021 года сократились до 1,34 млн или на 6,7% по сравнению с сентябрем, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в октябре 2021 года было выдано 1,34 млн потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров). Это на 6,7% меньше показателей предыдущего месяца (в сентябре 2021 года - 1,44 млн ед.) и на 0,3%, чем в аналогичном периоде прошлого года (в октябре 2020 года - 1,35 млн ед.)", - сообщает НБКИ.

При этом количество выданных потребкредитов снижается второй месяц подряд: по сравнению с августом текущего года (1,49 млн ед.) в октябре выдача сократилась на 9,6%

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в октябре 2021 года было выдано в Москве (77,8 тыс. ед.), Московской области (66,1 тыс. ед.), Краснодарском крае (50,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (48,4 тыс. ед.), а также в Республике Башкортостан (44,7 тыс. ед.).

При этом среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов наиболее глубокое сокращение в октябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Нижегородская (-19,1%), Саратовская (-16,6%) и Самарская (-15,0%) области, а также республики Татарстан (-13,1%) и Башкортостан (-9,1%). Единственным регионом из топ-30, в котором выдача потребкредитов за месяц выросла, стала Иркутская область (+0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за месяц сократилось на 4,3% и 2,1% соответственно.