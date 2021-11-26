Дамскую сумку Hermes продали в Гонконге за $513 тыс.

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 ноября. /ТАСС/. Дамская сумка французского модного дома Hermes ушла в пятницу с молотка в Гонконге за 4 млн гонконгских долларов ($513 тыс.). Об этом сообщили организаторы торгов из местного отделения аукционного дома Christie’s.

Речь идет об эксклюзивной сумке модели Birkin элитной серии Hermes Himalaya в бело-коричневых тонов, изготовленной из экзотической кожи редчайшего вида крокодила. Изделие инкрустировано золотом и 229 бриллиантами общей массой 9,2 карат.

Изначально стоимость лота оценивалась от 1,8 до 3 млн гонконгских долларов ($230-385 тыс.), однако итоги торгов превзошли ожидания. Имя покупателя не разглашается. По словам экспертов, сумки тонкой ручной работы именно в такой комплектации чрезвычайно редки и особенно ценятся у состоятельных модниц.

Также с аукциона была продана еще одна сумка такой же цветовой гаммы, но чуть меньшего размера и без золота и бриллиантов. Она ушла за 2,375 млн гонконгских долларов (около $305 тыс.).

Культовые сумки Birkin названы в честь известной британской певицы и актрисы Джейн Биркин. Коллекция появилась в середине 1980-х годов, после того как по воле случая председатель правления Hermes Жан-Луи Дюма и Биркин оказались на соседних креслах в самолете. В беседе актриса сообщила, что никак не может найти подходящую кожаную сумку для прогулок. Дюма пообещал специально создать такую модель, которая полностью соответствовала бы всем ее представлениям. Через некоторое время сумка была доставлена Джейн Биркин прямо на дом.

В 2015 году актриса попросила Hermes перестать использовать ее имя для роскошных сумок, когда она узнала, насколько жестокие меры применяются по отношению к содержанию и забою крокодилов на специальных фермах. Тем не менее, сумки этой серии остаются в моде и сейчас.