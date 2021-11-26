Эксперт заявила, что в России складывается системная поддержка креативных индустрий

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Поддержку креативных индустрий сегодня в России можно назвать системной, считает директор Центра креативной экономики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Татьяна Абанкина. Такое мнение она высказала в пятницу на первом окружном форуме "Российская креативная неделя - Сибирь" в Красноярске.

"2021 год, который ООН объявил годом креативной экономики, и для России, с моей точки зрения, стал поворотным, потому что, я считаю, в 2021 году <...> уже и на федеральном уровне, и региональном складывается системная поддержка креативных индустрий", - заявила Абанкина.

Она обозначила четыре основных блока, на основании которых можно сделать такой вывод. Первый связан с институциональной поддержкой. Так, правительством РФ была утверждена в сентябре Концепция развития творческих индустрий до 2030 года, также сформированы профессиональные ассоциации, пояснила Абанкина. Второй блок - это мощнейшая грантовая поддержка Президентского фонда культурных инициатив.

"Важнейшая проектная поддержка. Благодаря работе Министерства культуры вместе с рабочей группой два ключевых проекта вошли в стратегию развития РФ до 2030 года (перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 г. - прим. ТАСС), поэтому мы смело можем говорить о том, что поддержка креативных индустрий сегодня является приоритетом государственной политики. Это поддержка проекта "Придумано в России", который стал федеральным проектом. В общем я сюда же отношу проект "Пушкинская карта", который формирует волну спроса и интереса к культуре", - рассказала о третьем блоке Абанкина.

В четвертый блок вошли ключевые события, которые имеют важнейшее значение для креативных индустрий, считает Абанкина. Среди них Российская креативная неделя, Чемпионат творческих компетенций "Арт-Мастерс", Национальная премия в сфере креативных индустрий.

Форум проходит в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступают ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.