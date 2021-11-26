Мишустин заявил, что на Курилах введут режим свободной таможенной территории

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Режим свободной таможенной территории будет введен на Курилах, однако острова не должны стать офшорной зоной. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

По его словам, "на Курильских островах вводится режим свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость".

"Такие преференции распространятся на всех инвесторов, главное - это желание открыть производство, создать новые рабочие места на Курилах. При этом важно не допустить возникновения там новой офшорной зоны, чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги. Поэтому преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах, не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми посредническими услугами", - добавил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что сейчас "удаленность от материка, неразвитая инфраструктура, тяжелые климатические условия - конечно, все это отпугивает предпринимателей, ведь требуются слишком большие вложения для открытия нового бизнеса на этих территориях".

"Рассмотрим изменения в Налоговый кодекс, которыми компании, желающие начать бизнес на Курильских островах, будут на 20 лет полностью освобождаться практически от всех видов налогов. Речь идет о налогах на прибыль и имущество организаций, а также - земельном и транспортном. Будут значительно снижены тарифы страховых взносов - до 7,6%", - сообщил Мишустин.