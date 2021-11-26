Закон о выделении денег на погашение долга Молдавии "Газпрому" вступил в силу

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Закон о выделении денег на погашение долга Молдавии "Газпрому", опубликованный в пятницу государственным порталом "Официальный монитор", вступил в силу. Накануне его утвердил парламент и подписала президент Майя Санду.

В пятницу утром правительство приняло постановление, направленное на погашение текущей задолженности перед "Газпромом", по которому государственной компании Energocom поручено подписать договор о цессии долга государственной компании Termoelectrica перед компанией "Молдовагаз" в размере 1,4 млрд. леев (около $75 млн). Как пояснила премьер Наталья Гаврилица, это позволило обеспечить необходимые ресурсы "Молдовагаз", чтобы осуществить текущие платежи перед "Газпромом" за октябрь и ноябрь, а также обеспечить в дальнейшем стабильные поставки газа молдавским потребителям. По ее словам, все процедуры проводятся транспарентно, в рамках закона, чтобы уже сегодня осуществить транзакцию и погасить долг перед российской компанией.

В понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания "Молдовагаз" просрочила платеж 22 ноября, поэтому российский газовый холдинг планирует остановить поставки в страну. Он напомнил, что отсутствие задержек по текущим платежам было одним из важных условий, на которых "Газпром" в октябре согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при существенных скидках на топливо.

По словам Куприянова, Молдавия до 26 ноября должна погасить долг, накопившийся за поставки газа в октябре, а также сделать предоплату за первую половину ноября.