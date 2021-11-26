Акции "Мечела" и "Распадской" падают на новостях о проверках на шахтах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Акции производителей угля падают после новостей о проверках на предприятиях Кузбасса после ЧП на шахте "Листвяжная". "Мечел" снижался на 9,57%, до 106,8 руб. за бумагу, акции "Распадской"- на 7,24%, до 384 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:54.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

К 13:33 котировки компании "Мечел" замедлили снижение и торговались по 107,92 руб. за бумагу (-8,62%). В то же время цена акций "Распадской" составляла 386,38 руб. за бумагу (-6,51%).

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил оперативно проверить все предприятия по добыче угля и руды в регионе на взрывобезопасность после инцидента, произошедшего на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области (принадлежит компании "СДС-Уголь") утром в четверг.

В результате ЧП, по последним данным, 64 человека пострадали, 51 - погиб.

Кроме того, генеральный прокурор Игорь Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в Кузбассе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС.

Также министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил журналистам, что допускает ужесточение требований промышленной безопасности, но только по итогам расследования ЧП в шахте "Листвяжная".