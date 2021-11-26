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Зеленский считает правильным импорт электроэнергии из Белоруссии в случае ее нехватки

Президент Украины подчеркнул, что у государства нет другого выхода

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает правильным принимать решение об импорте электроэнергии из Белоруссии, если государству ее будет не хватать.

"Если у нас не хватает электричества, мы должны импортировать электроэнергию. А вы (некоторые украинские телеканалы - прим. ТАСС) показывает, что нельзя импортировать электроэнергию из Белоруссии. Как нельзя? А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь из России не идет", - сказал он на пресс-конференции в Киеве. Зеленский подчеркнул, что у государства нет другого выхода, как покупать электроэнергию у Белоруссии, а также обвинил украинские СМИ в медиавойне по этому вопросу.

В Минэнерго Украины утверждали, что Киев не будет возобновлять с ноября импорт электричества из России и Белоруссии, так как запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона достаточно, и производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного. Однако позже ведомство заявило, что запасов угля не хватает. Украина с 21 ноября возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии.

В феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую.

Теги
БелоруссияУкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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