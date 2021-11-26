"Биокад" получил патент на вакцину от COVID-19

"Российская биотехнологическая компания "Биокад" получила патент № 2760301 на вакцину от COVID-19", - сказал собеседник агентства.

Разработанная вакцина против SARS-CoV-2 является векторной, она создана на основе аденовируса 5 типа. После введения вакцины организм человека вырабатывает специфический иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 за счет использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты. Вакцина также может применяться для профилактики коронавирусной инфекции, говорится в описании патента.

"В рамках одного патента на изобретение предоставляется комплексная охрана вакцины - запатентовано как средство профилактики от заражения коронавирусом SARS-CoV-2, его отдельные компоненты, так и его использование в способе индукции специфического иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. Комплексный подход обеспечивает конкурентоспособность отечественной разработки как на российском, так и на зарубежном рынках при условии, что она будет также запатентована за границей", - сказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, слова которого передает пресс-служба.

Эксперты Федерального института промышленной собственности при рассмотрении заявки провели информационный поиск и экспертизу и пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне, сообщает Роспатент.

Российские изобретатели с начала пандемии подали более 950 заявок на разработки, направленные на борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день выдано свыше 400 патентов. Заявки на изобретения для борьбы с COVID-19 рассматриваются в приоритетном порядке в среднем в течение 26 дней.