Более 30% разрешений на работу такси аннулировали в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 42 тыс., то есть 30% разрешений на работу такси аннулировали в Подмосковье с начала года. Среди основных причин аннулирования - несоответствие региональному стандарту внешнего вида авто, сообщила в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"С начала 2021 года в Московской области аннулировали свыше 42 тыс. разрешений такси, что составляет более 30% от всех ранее выданных разрешений. Почти треть от аннулированных разрешений были оформлены через фирмы-посредники", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что основными причинами аннулирования разрешений стали несоответствие автомобиля такси региональному стандарту - отсутствие опознавательного фонаря на крыше, шашечного пояса, желтой и серой полос, а также непрохождение предрейсовых медосмотров водителями, отсутствие обязательного 3-х летнего водительского стажа и другие.

В пресс-службе рассказали, что системная работа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков и проверке соответствия водителей требованиям законодательства и автомобилей такси региональному стандарту проводится минтрансом региона совместно с правоохранительными органами. Помимо этого, с ноября соответствие внешнего вида транспортного средства проверяется с помощью нейросети.

По данным министерства, всего в настоящее время в Подмосковье по выданным разрешениям работают около 90 тыс. такси.