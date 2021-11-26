В России назвали лидеров ESG-трансформации бизнеса

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Крупные компании, такие как "СИБУР-Холдинг", "Роснефть" и "Газпром нефть", вошли в число лидеров ESG-трансформации российского бизнеса. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова по итогам IV Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика".

ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) - это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

"В группу компаний с наивысшим рейтингом, по предварительным оценкам, входят ПАО "СИБУР-Холдинг", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром нефть". Но далеко не по всем есть исчерпывающая информация, чтобы делать вывод об их соответствии ESG-критериям, поэтому список ведущих российских компаний по соответствию ESG-критериям будет пополняться и уточняться", - рассказали в пресс-службе.

Рейтинг ESG-успеха российских компаний тестируется в РЭУ им. Плеханова. "Пальмы первенства завоевывают наши компании из экспортоориентированных отраслей добычи и переработки природных ископаемых. Для них же экономические последствия от углеродного регулирования, оценки углеродного следа могут стать существенными, поэтому они пытаются интегрироваться в изменяющуюся международную конкурентную среду", - отметил ректор университета Иван Лобанов, слова которого привела пресс-служба.

По его словам, российский крупный бизнес "очень серьезно отнесся к перспективам устойчивого развития экономики на принципах ESG, в том числе государственные компании, либо компании с госучастием".