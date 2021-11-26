Транспортная стратегия до 2030 года предполагает рост мобильности населения на 80%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Транспортная стратегия до 2030 года с прогнозом до 2035 года предполагает увеличение мобильности населения на 80%, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на заседании правительства.

"В России высокая неоднородность транспортной мобильности, в дальнем сообщении более 70% всех поездок приходится на 30% населения, проживающих в 20 крупнейших агломерациях. Все это негативно влияет на мобильность населения. Планируем добиться роста мобильности на 80% за счет поддержки государства, развития низкобюджетных перевозок и иных инструментов", - сказал он.

Также предполагается ускорение передвижения несырьевых грузов в четыре раза (до 1000 км в сутки) и увеличение скорости транзита всеми видами транспорта.

Минтранс разрабатывает новую транспортную стратегию с прошлого года. Основными направлениями развития системы транспорта стало формирование транспортного каркаса, цифровизация отрасли, развитие инфраструктурных проектов. По словам Виталия Савельева, в основу стратегии "лег принцип клиентоцентричности".