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Песков заявил о соблюдении всех основ макроэкономической стабильности в России

Представитель Кремля отметил, что "рынки все развиваются по синусоиде, деньги приходят и уходят"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит причин для беспокойства на данный момент из-за оттока капиталов из России, поскольку основы макроэкономической стабильности соблюдаются.

"Ситуация же волатильная достаточно на мировых рынках, мы видим, что волатильность достаточно большая, и на наших рынках тоже немалая сейчас волатильность", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивается отток капиталов из России. Он отметил, что "рынки все развиваются по синусоиде, деньги приходят и уходят".

"В данном случае нет никаких причин для какой-то обеспокоенности, потому что все фундаментальные основы макроэкономической стабильности соблюдаются", - подчеркнул представитель Кремля.

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