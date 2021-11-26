Renault и правительство Москвы обсуждают проект в сфере электротранспорта

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Компания Renault совместно с властями Москвы планирует запустить проект в области электротранспорта. Об этом рассказала в ходе круглого стола в Совете Федерации замдиректора "Рено Россия" Татьяна Редько.

"Если говорить об опыте Renault в России, то на данный момент у нас заключено несколько соглашений с регионами о развитии электромобильных проектов. Мы надеемся, что стартует пилотный проект совместно с правительством Москвы. Надеюсь, это произойдет в следующем году", - рассказала она. Подробностей проекта Редько не раскрыла, но упомянула, что Renault Zoe является одним из самых продаваемых электромобилей в Европе.

По словам Редько, Renault заинтересована в развитии электромобильной отрасли в России, но становлению этого сегмента рынка может навредить риск введения таможенной пошлины на электромобили и риск повышения утилизационного сбора. Как отметила Редько, в России необходимо сначала создать первичный интерес к электромобилям и сформировать опыт их использования.

Renault с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цехи сварки, окраски и сборки. На нем производятся такие модели, как Renault Kaptur, Duster, Arkana, а также Sandero и Sandero Stepway.