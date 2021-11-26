СМИ: доходность облигаций США снизилась на фоне опасений нового штамма COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Предполагаемая доходность казначейских облигаций США заметно снизилась на фоне сведений об опасности нового штамма коронавируса В.1.1.529, обнаруженного на юге Африки. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNBC.

Предполагаемая доходность по 10-летним облигациям сократилась на 11 базисных пунктов (на 11 сотых процента) - до 1,52%. Доходность по 30-летним облигациям упала на 9 базисных пунктов - до 1,87%. Как указывает агентство Рейтер, предполагаемая доходность по двухлетним облигациям уменьшилась на 12 базисных пунктов - до 0,51%. Падение доходности двухлетней ценной бумаги стало самым существенным с марта 2020 года.

Как поясняет телеканал, предполагаемая доходность сокращается при росте стоимости покупки ценной бумаги. При наличии опасений инвесторы обращаются к наиболее надежным вариантам инвестирования, в число которых входят американские облигации.

Как добавляет Си-эн-би-си, рынок ценных бумаг в США в четверг был закрыт на День благодарения, и никакие публикации экономических данных на пятницу не запланированы.

ВОЗ решила провести в пятницу экстренное заседание, на котором будут обнародованы последние данные о новом штамме. Для его обозначения в будущем может быть использована греческая буква "ню". Беспокойство ВОЗ вызвали данные из ЮАР о быстром распространении коронавирусной инфекции в густонаселенной провинции Гаутенг, что может свидетельствовать о высокой заразности нового штамма.