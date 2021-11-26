Глава МИД Венгрии заявил, что 2021 год стал самым успешным в сотрудничестве с Россией

ОБНИНСК /Калужская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что 2021 год стал самым успешным в области сотрудничества Москвы и Будапешта на фоне получения от РФ вакцины "Спутник V" и соглашения по газу.

"2021 год является наиболее успешным годом в области сотрудничества Венгрии и России. Потому что в этом году нам удалось подписать два таких соглашения с Россией, которые действительно являются жизненно важными", - сказал журналистам Сийярто.

Министр подчеркнул, что Венгрия настроена на прагматичные отношения с Москвой, так как это "служит интересам простых людей". Сийярто отметил, что без взаимного уважения двух стран подписать соглашения не получилось бы. "Эти соглашения мы, по всей вероятности, мы не смогли бы подписать, если бы у нас не наладилось основанное на взаимном уважении сотрудничество", - сказал он.

Министр заверил, что венгры и в следующем году "смогут прочувствовать результаты хорошего российско-венгерского сотрудничества" и заявил, что препятствование налаживанию отношений Москвы и Будапешта идет вразрез с интересами граждан. "Мы закупили вакцины, спасающие жизни, газ, который предоставляет возможность греться. <...> Абсолютно четко видно, что тот, кто не желает, чтобы между нами осуществлялось такое сотрудничество, работает против интересов обыкновенных людей", - резюмировал он.

Контракты

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерскими инстанциями, после чего его начали применять для вакцинации населения.

"Газпром" с 1 октября через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября.