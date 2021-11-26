"Аэрофлот" привлечет кредитную линию Сбербанка на 46 млрд рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет директоров авиакомпании "Аэрофлот" одобрил привлечение кредитной линии Сбербанка на 46 млрд рублей под госгарантии. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика на сайте раскрытия.

"Заключение ПАО "Аэрофлот" с ПАО "Сбербанк" договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с обеспечением в виде государственной гарантии Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с постановлением на следующих существенных условиях: сумма лимита кредитной линии 46 000 000 000 (сорок шесть миллиардов) рублей Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Согласно документу, целевое назначение кредитной линии заключается в осуществлении основной производственной деятельности и капитальных вложений. Кроме этого, кредитная линия будет направлена на полное либо частичное рефинансирование кредитов Сбербанка. Кредитная линия доступна до 12 месяцев с 1 января 2022 года. Погасить кредитную линию необходимо до 60 месяцев с даты заключения договора. Погашение будет осуществляться ежемесячно равными долями, начиная с 37 месяца действия договора.

Отмечается, что совет директоров "Аэрофлота" заключил договор о предоставлении государственной гарантии РФ, сумма которой не превышает 23 млрд рублей. Государственная гарантия предоставляется на срок, равный сроку исполнения обязательств по погашению суммы кредита, увеличенному на 90 календарных дней, отмечается в решении совета директоров компании.