IT-парк за 500 млн рублей начнут строить в Туве в 2023 году

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Строительство IT-парка с инвестициями в 500 млн рублей должно начаться в 2023 году в Туве. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Менги Кара-оол в пятницу на первом окружном форуме "Российская креативная неделя - Сибирь".

"С 2023 года совместно с Минэкономразвития РФ запланировано строительство IT-парка на 500 млн рублей", - сказал Кара-оол, подчеркнув, что компании этой отрасли испытывают сложности с помещениями, и строительство IT-парка поможет решить эту проблему.

Он отметил, что в регионе делается ставка на формирование рынка IT-услуг. Ставка на эту сферу связана и с большим количеством молодежи. Так 31% населения Тувы - это молодые люди в возрасте до 35 лет. Тогда как в среднем по России этот показатель составляет 18%.

Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" пройдет в Красноярске с 26 по 28 ноября 2021 года. Мероприятие посвящено развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа и другие. Мероприятие проходит в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступают ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.