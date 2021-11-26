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Пандемия COVID-19

В ЮАР произошло резкое падение курса национальной валюты

За $1 в ЮАР к 14:30 (15:30 мск) давали 16,319 ранда по сравнению с 15,832 накануне

ПРЕТОРИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Резкое падение обменного курса южноафриканского ранда произошло в пятницу в середине дня на финансовом рынке Йоханнесбурга в связи с опасениями бизнеса относительно последствий для национальной и мировой экономики появления нового штамма коронавируса B.1.1.529. За $1 в ЮАР к 14:30 (15:30 мск) давали 16,319 ранда по сравнению с 15,832 накануне.

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"Мы опасаемся, что обесценивание ранда продолжится в ближайшие дни, пока не будут ясны все особенности этого варианта коронавируса, - заявил ТАСС сотрудник Йоханнесбургской фондовой биржи. - Видимо, для прояснения ситуации потребуется около двух недель".

Наряду с падением курса национальной валюты в ЮАР в пятницу произошло значительное обесценивание акций южноафриканских компаний. Так, к середине дня в пятницу консолидированные индекс биржи, объединяющий 40 ведущих компаний, упал на 1,54%, в финансовом секторе потери достигли 2,61%.

Под основным ударом находится туристический сектор ЮАР, на который приходится около 7% ВВП. Ряд стран уже приостановили авиасообщение с ЮАР, что лишает страну доходов от зарубежного туризма на пике летнего сезона.

Ситуация в Претории в связи с новым штаммом коронавируса
© Виталий Макарчев/ТАСС

Между тем ряд местных обозревателей считает, что ЮАР стала первой страной, которая приняла на себя удар нового штамма коронавируса. По их мнению, всю мировую экономику может ожидать ослабление конъюнктуры.

Теги
ЮАРПандемия COVID-19
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