В ЮАР произошло резкое падение курса национальной валюты

ПРЕТОРИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Резкое падение обменного курса южноафриканского ранда произошло в пятницу в середине дня на финансовом рынке Йоханнесбурга в связи с опасениями бизнеса относительно последствий для национальной и мировой экономики появления нового штамма коронавируса B.1.1.529. За $1 в ЮАР к 14:30 (15:30 мск) давали 16,319 ранда по сравнению с 15,832 накануне.

"Мы опасаемся, что обесценивание ранда продолжится в ближайшие дни, пока не будут ясны все особенности этого варианта коронавируса, - заявил ТАСС сотрудник Йоханнесбургской фондовой биржи. - Видимо, для прояснения ситуации потребуется около двух недель".

Наряду с падением курса национальной валюты в ЮАР в пятницу произошло значительное обесценивание акций южноафриканских компаний. Так, к середине дня в пятницу консолидированные индекс биржи, объединяющий 40 ведущих компаний, упал на 1,54%, в финансовом секторе потери достигли 2,61%.

Под основным ударом находится туристический сектор ЮАР, на который приходится около 7% ВВП. Ряд стран уже приостановили авиасообщение с ЮАР, что лишает страну доходов от зарубежного туризма на пике летнего сезона.