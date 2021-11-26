{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФТС и ФСБ изъяли незаконную табачную продукцию на $3 млн в столичном ТЦ "Севастополь"

Специалисты изъяли порядка 100 тонн продукции

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России совместно с представителями ФСБ изъяли порядка 100 тонн немаркированной табачной продукции в столичном торговом центре "Севастополь", а также на шести прилегающих к комплексу складах. Об этом сообщает ФТС России.

"В настоящий момент изъято порядка 100 тонн табачной продукции, расфасованной в 2 848 коробок. Предварительная стоимость изъятого товара составляет $3 млн, неоплаченный акцизный сбор - около 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Среди изъятых товаров оказались сигареты, табак для кальяна и электронные системы доставки никотина.

По данным ФТС, в настоящее время проводится таможенная проверка с целью установления лиц, причастных к незаконному перемещению партии товара, а также проверка на предмет законности ввоза продукции на территорию Евразийского экономического союза.

По словам первого замглавы ФТС России Руслана Давыдова, в этом году из незаконного оборота было изъято около 50 млн пачек сигарет, что более чем вдвое превышает аналогичные показатели 2020 года.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В АТОР сообщили о резком снижении спроса среди иностранцев на вакцинные туры в Россию
По словам исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, сейчас интерес "практически сошел на нет"
Читать полностью