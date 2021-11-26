ФТС и ФСБ изъяли незаконную табачную продукцию на $3 млн в столичном ТЦ "Севастополь"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России совместно с представителями ФСБ изъяли порядка 100 тонн немаркированной табачной продукции в столичном торговом центре "Севастополь", а также на шести прилегающих к комплексу складах. Об этом сообщает ФТС России.

"В настоящий момент изъято порядка 100 тонн табачной продукции, расфасованной в 2 848 коробок. Предварительная стоимость изъятого товара составляет $3 млн, неоплаченный акцизный сбор - около 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Среди изъятых товаров оказались сигареты, табак для кальяна и электронные системы доставки никотина.

По данным ФТС, в настоящее время проводится таможенная проверка с целью установления лиц, причастных к незаконному перемещению партии товара, а также проверка на предмет законности ввоза продукции на территорию Евразийского экономического союза.

По словам первого замглавы ФТС России Руслана Давыдова, в этом году из незаконного оборота было изъято около 50 млн пачек сигарет, что более чем вдвое превышает аналогичные показатели 2020 года.